Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Почему власть хамит? А судьи кто?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Победное перемирие: по решению президента 9 мая на фронте будет передышка
- День Победы с особыми мерами безопасности: стеклянное не брать, заточенное не приносить и проходить через рамки металлодетектора
- Снова отложили: отопительный сезон в Пскове планируют завершить 12 мая, а кое-где снова запускали
- А судьи кто? Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров
- И как эффективно выстроить коммуникацию между властью и населением? – комментарий в политической части нашей программы нашего обозревателя Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.