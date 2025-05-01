Общество

В Псковской области через границу не пропустили партию белорусских сарделек

На российско-белорусской границе в Псковской области государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приостановил перемещение 1,8 тонны готовой мясной продукции (сардельки с телятиной) из Беларуси в Россию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, перевозка осуществлялась с нарушениями ветеринарно-санитарных норм.

Фото: Архив ПЛН

Транспортное средство не было оборудовано холодильником, необходимым для поддержания нужной температуры хранения продукта. К тому же отсутствовали обязательные ветеринарные сопроводительные документы, удостоверяющие безопасность товара и его происхождение.

Перемещение 1,8 тонны готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.