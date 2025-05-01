Общество

Умер народный артист России Николай Горохов

Народный артист РФ, лауреат национальной премии «Золотая маска» Николай Горохов, служивший во владимирском драмтеатре, скончался на 75-м году жизни, сообщили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и театр.

«Сегодня ушел из жизни народный артист РФ, почетный гражданин Владимирской области Николай Горохов. Буквально на днях видел Николая Анатольевича как всегда полным энергии, и сегодня, как говорят его коллеги по цеху, у него были рабочие планы, его ждали в театре. Невозможно поверить в эту внезапную потерю. Во владимирском драмтеатре он служил с 1978 года, и очень печально, что обновленная сцена откроется без него», - написал губернатор.

Он назвал кончину Горохова «огромной утратой». Артист, по словам губернатора, внес заметный вклад в развитие культуры во Владимирской области.

Владимирский академический театр драмы сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Горохов скончался скоропостижно на 75-м году жизни. Артист является лауреатом множества премий, включая премию правительства РФ имени Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ, национальную театральную премию «Золотая маска».

«Художественный руководитель театра-студии, его ученики составляют костяк труппы Владимирской драмы», - сообщил театр.

Сообщается, что отпевание артиста состоится 8 мая в 10.00 в Успенском соборе во Владимире. Похороны планируются на кладбище возле церкви Константина и Елены в микрорайоне Доброе.