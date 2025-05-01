Общество

Памятный митинг прошел в деревне Грызавино Островского района

В деревне Грызавино Островского района в рамках празднования 80-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками состоялось традиционное памятное мероприятие. Как сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале, на митинг у памятного креста, установленного в год 55-летия Великой Победы на месте действующего в годы фашистской оккупации лагеря для советских военнопленных и гражданского населения, собрались ветераны, бывшие узники концлагерей, труженики тыла, представители общественности, учащиеся Островского многопрофильного колледжа и школы №3.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

«Благодаря стараниям творческого коллектива Островского многопрофильного колледжа тематическая программа "Через года, через века, – помните!" переросла в настоящий "Урок мужества"», - заметил Дмитрий Быстров.

От имени муниципальных властей к собравшимся обратилась заместитель главы районной администрации Лариса Иванова. Она подчеркнула особую значимость Победы в Великой Отечественной войне. На митинге также выступил председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев. Своими воспоминаниями о детских годах, поведённых в концлагере, поделилась председатель Совета бывших несовершеннолетних узников концлагерей района Людмила Васильева.

Участники памятного митинга приняли участие в панихиде, которую провели священнослужители Свято-Троицкого Собора города Острова. После символической «минуты молчания» у Поклонного креста были возложены цветы.

Панихида и возложение цветов прошло также и на братской могиле в деревне Грызавино, где захоронены воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны на территории Островского района.