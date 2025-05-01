Общество

Экс-замначальника псковского управления назначен новым руководителем МВД Крыма

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев, до 2020 года занимавший должность заместителя начальника УМВД России по Псковской области. Об назначении сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Министерство внутренних дел по Республике Крым

Помимо этого, руководители сменились в территориальных органах МВД Кубани, Ростовской области и Пермском крае.

«Указом президента РФ на должность начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю назначен генерал-лейтенант полиции Олег Агарков; министром внутренних дел по Республике Крым стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев; начальником ГУ МВД России по Ростовской области – генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий; начальником ГУ МВД России по Пермскому краю – генерал-майор полиции Владислав Толкунов», – сообщила Ирина Волк.

Колокольцев отметил, что вновь назначенные руководители обладают достаточными знаниями, практическим опытом и указал на необходимость «свежим взглядом» изучить состояние оперативной обстановки на местах. Он также потребовал наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъятию средств вооружения.

Также глава ведомства напомнил о приближении летнего курортного сезона и особое внимание призвал уделить обеспечению безопасного проезда организованных групп детей железнодорожным и автотранспортом.

Согласно официальной справке на сайте МВД по Республике Крым, Алексей Дмитриев родился в 1971 году, в 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция». На его счету несколько командировок в «горячие точки» Северного Кавказа, а также работа на различных должностях в подразделениях органов внутренних дел Псковской области.

Указом президента РФ 1 апреля 2020 года назначен на должность замминистра - начальника полиции МВД по Республике Крым. И в соответствии с указом от 25 апреля 2025 года - занял пост министра внутренних дел по РК.