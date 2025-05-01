Общество

9 из 10 псковичей точно не будут брать кредит на летний отпуск – опрос

2 из 3 псковичей планируют пойти в отпуск этим летом. 2% возьмут кредит, чтобы отправиться в путешествие. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

67% работающих планируют уйти в отпуск летом: 15% будут отдыхать дома, 16% отправятся на дачу или в деревню, 27% поедут по России, а 9% — за рубеж.

Женщины чаще выбирают путешествия по России и за границу: 28% жительниц Пскова планируют поездку по стране и 10% — за рубеж, среди мужчин — 25 и 9% соответственно. Псковичи в возрасте от 35 до 45 лет чаще остальных планируют поездки по России (37%), те, кто старше 45 лет, — отдых на даче (18%). Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто выбирает зарубежный отдых (11%).

Число желающих взять кредит на летний отпуск составляет 2%. В этом году молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, планирует это сделать (5%). 9 из 10 точно не будут брать кредит, считая это нерациональным: «Кредит на отпуск?! При нынешних ставках — это просто смешно!»