Общество

Урок мужества в преддверии Дня Победы провело псковское ФСБ

Урок мужества преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в естественно-математическом лицее Пскова организовало управление ФСБ России по Псковской области. Он был посвящён выпускнику учебного заведения, сотруднику органов государственной безопасности региона капитану Андрею Павлову, погибшему при исполнении служебного долга на Северном Кавказе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: УФСБ России по Псковской области

Андрей Павлов родился 3 января 1972 года в Пскове. В ноябре 1993 года поступил на службу в органы федеральной службы безопасности. В 2005 году направлен в командировку в Северо-Кавказский регион. 3 ноября 2005 года капитан Андрей Павлов, добывая важные разведданные, попал в засаду. В ходе вооружённого столкновения с бандитами получил смертельные ранения, но до последнего вел ответный огонь и не позволил преступникам скрыться. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, он был награждён орденом Мужества (посмертно). 17 мая 2007 года приказом ФСБ России капитан зачислен в списки УФСБ России по Псковской области навечно.

В рамках урока мужества учащиеся познакомились с архивными видеокадрами открытия в 2008 году памятной доски капитану Андрею Павлову. Его коллега, член совета ветеранов УФСБ России по Псковской области, рассказал о жизненном пути офицера. Кроме того, ребята поговорили о службе в Вооруженных силах Российской Федерации, услышали истории о героическом прошлом и настоящем страны.

В конце занятия память всех воинов, погибших при исполнении служебного долга, школьники почтили минутой молчания.