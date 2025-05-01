Общество

Обновленный сквер между улицами Советской и Красноармейской в Локне посетил губернатор

Сквер между улицами Советской и Красноармейской в Локне, выбранный гражданами в ходе голосования за объекты благоустройства, проинспектировали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе рабочего выезда 6 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сквер между улицами Советской и Красноармейской в Локне отобран гражданами в ходе рейтингового голосования, проводившегося на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в 2023 году. Его благоустройство осуществили в 2024 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках проекта выполнили:

организацию системы освещения;

укладку бортового камня и брусчатки;

установку скамеек и информационного стенда.

Все работы подрядчик завершил в срок.