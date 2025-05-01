Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Что делать с живодерами?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы обсуждаем тему, которая вновь буквально всколыхнула Псков. Во всяком случае, в социальных сетях, сообществах зоозащитников, в СМИ люди выражали негодование, сочувствовали, помогали, делились эмоциями. Случай истязания собаки Мии на стадионе «Электрон» шокировал многих. Среди бела дня живодер резал беззащитное животное ножом, а его подруга весело смеялась. Если бы не случайный прохожий, животное было бы исполосовано до смерти. Заботу об истерзанной собаке взял на себя «Шанс», а вскоре после обнародования очередного вопиющего случая Мии стал помогать весь город. Полиция нашла пару живодеров по горячим следам: мужчина всё «взял на себя», а его веселая спутница, судя по всему, отделается легким испугом. Впрочем, не факт, что и живодер отделается чем-то другим. Что движет двуногим прямоходящим существом, когда оно режет собаку ради развлечения? Есть ли этому оправдание? Почему нет адекватного, как требует общество, наказания? Что делать с живодерами?

Подробнее эту тему ведущая обсудит с председателем Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Верой Коротковой.

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