Общество

Пять деклараций на регистрацию пляжей в Псковской области подали в этом году

Порядка пяти деклараций на регистрацию пляжей подано в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России в Псковской области, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Юрий Покатов в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Они сейчас рассматриваются и изучаются», - сказал Юрий Покатов.

Начальник отдела отметил, что одновременно будут поданы декларации и на 9 пляжей в детских лагерях. Также он пояснил, что, с точки зрения безопасности, нет разницы, частные это пляжи или муниципальные, меры безопасности на них принимаются одинаковые.