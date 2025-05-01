Общество

Особый противопожарный режим сохраняется в одном муниципалитете Псковской области

Особый противопожарный режим продолжает сохраняться на территории Бежаницкого муниципального округа в связи со сложившейся метеорологической обстановкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

На остальной территории Псковской области особый противопожарный режим отменен.

В МЧС напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение либо наложение штрафа на граждан до 15 000 рублей, а в период действия особого противопожарного режима грозит штраф до 20 000 рублей, установленный статьей 20.4 КоАП РФ.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».