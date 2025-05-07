Общество

Московский театр кошек Юрия Куклачева выступит в Псковской области

Московский театр кошек Юрия Куклачева с поддержкой театра Basso profondo проведет гастроли в Псковской области с 24 мая по 1 июня ко Дню защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Андрей Трифонов

Ежедневные представления начнутся в Великих Луках, а после их покажут в Себеже, Опочке, Бежаницах, Порхове, Печорах, Острове, Стругах Красных и Пскове.

Ежедневно, начиная с субботы, 24 мая, в каждом районном центре организуют праздник для детей в возрасте от 3 лет. Зрителям покажут три спектакля на сценах Домов культуры с животными и одновременно восьмичасовое бесплатное непрерывное шоу на прилегающей площадке.

Ориентировочное время проведения: с 11:00 до 20:00.

В рамках гастролей организуются визиты солистов театра в социально значимые учреждения. Организаторам важно максимально приблизить праздник к месту проживания всех детей, к малым районным центрам, куда приезжает «даже московский цирк».

Мероприятие не имеет государственного софинансирования и ориентировано на участие спонсоров и благотворителей.

Доступ на спектакли и шоу на открытых площадках, взаимодействие с актерами и клоунами должны получить и дети из малоимущих семей, и дети из интернатов, и ограниченно подвижные дети, и дети участников специальной военной операции, и дети погибших героев. Все эти задачи делают необходимым участие в проекте меценатов.

«Безусловно, ни один зал в районных Центрах культуры не окупит затраты на работу артистов в рамках данного тура. Организатор идет на рискованный и осознанно убыточный проект в целях продвижения программы Ю. Д. Куклачева "Школа доброты". Всех неравнодушных людей, сочувствующих идее мероприятия, имеющих возможность спонсировать покупку билетов в любом безболезненном для благотворителя объеме, призываем присоединиться к идее фестиваля», - сказали организаторы.

Любой объем билетов, купленных в пользу того или иного города или учреждения, будет целевым образом направлен руководителям социальных служб для передачи детям и родителям. Для этого достаточно выкупленные билеты отправить на почту организатора: i@atrifanov.ru с пометкой, для кого эти билеты предназначаются. В ответ придет письмо с отчетом о передаче билетов.

Любая другая форма помощи проведению фестиваля очень приветствуется и возможна по согласованию с организатором по нижеуказанным контактам и на сайте театра Basso profondo по ссылке.

Любой вид помощи в проведении фестиваля найдет отражение в афишах и растяжках. Также будут предоставлены все организационно-финансовые отчеты по расходованию средств.

Реклама: ООО «ТЕАТР "БАССО ПРОФУНДО"». ИНН: 7817143320. Erid: 2SDnjdfddGH