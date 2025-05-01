Общество

В финал фестиваля красоты «Мисс/Миссис Великие Луки 2025» прошли 20 участниц

В минувшие выходные состоялся полуфинал юбилейного 5-го фестиваля «Мисс/Миссис Великие Луки 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Елизавета Расчетова

В рамках программы, участницы показали дефиле, рассказали о себе в конкурсе «Визитная карточка» и услышали напутствия от членов жюри.

По итогу в финал фестиваля вышли 20 участниц в категории Мисс и Миссис.

«Участниц поддерживали их друзья и родственники, которые в этот день пришли на мероприятие. Они же, по аплодисментам, определяли королев полуфинала. Королевой полуфинала среди Миссис стала Нина Фаттахова, а среди Мисс — Строгова Дарья. Поздравляем победительниц этого этапа с получением первого титула! Желаем великолучанкам успехов!» - сообщили организаторы.