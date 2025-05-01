Общество

Региональный конкурс «Многодетная семья года» пройдет в Псковской области

Региональный конкурс «Многодетная семья года» по двум номинациям пройдет в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Традиционно он будет проводиться по двум номинациям: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо представить в комитет по социальной защите лично или по почте, через органы соцзащиты по месту проживания или по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru в срок с 19 июля до 5 августа заявку на участие в конкурсе и необходимые материалы.

Более подробная информация размещена на сайте комитета по социальной защите.

Победители конкурса по традиции получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий на сумму 2,5 млн рублей.