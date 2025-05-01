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Общество

Региональный конкурс «Многодетная семья года» пройдет в Псковской области

06.05.2025 20:01|ПсковКомментариев: 0

Региональный конкурс «Многодетная семья года» по двум номинациям пройдет в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Традиционно он будет проводиться по двум номинациям: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо представить в комитет по социальной защите лично или по почте, через органы соцзащиты по месту проживания или по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru в срок с 19 июля до 5 августа заявку на участие в конкурсе и необходимые материалы. 

Более подробная информация размещена на сайте комитета по социальной защите.

Победители конкурса по традиции получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий на сумму 2,5 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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