Общество

Психолог предупредила о риске ускорения эмоционального выгорания летом

Эмоциональное выгорание может ускоряться в летние месяцы вопреки общему убеждению, что в теплое время года причин грустить у россиян меньше, чем осенью или зимой. В таких случаях важно отслеживать симптомы выгорания и вовремя обращаться к специалистам, рассказала ТАСС директор Центра психологии Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Елена Мазанкина.

«Эмоциональное выгорание, к сожалению, не берет отпуск на лето. Да, существует распространенное мнение, что летом люди расслабляются и отдыхают, но на самом деле эмоциональное выгорание в этот период встречается достаточно часто, а иногда даже усугубляется. Просто его симптомы могут быть менее очевидными, маскируясь под «летнюю усталость» или хандру», - отметила Елена Мазанкина.

Развитие у людей выгорания в теплые и солнечные месяцы эксперт связала с накопившимися нерешенными задачами и усталостью. Летний отпуск в этой ситуации рассматривается в качестве спасения от проблемы, но на него, как правило, возлагаются слишком большие надежды: быстрое восстановление за несколько недель не всегда возможно. Растущую неудовлетворенность могут усугубить плохая погода в поездке, проблемы в дороге и неспособность полностью отключиться от рабочих задач.

«Есть стереотипное мнение, что лето - это время активности, встреч с друзьями, поездок. Если человек не вписывается в эту идеальную картинку, он может испытывать чувство вины и неполноценности, что способствует выгоранию. Также отпуск сопровождается дополнительными финансовыми затратами, что усиливает напряжение. Не стоит забывать, что жаркая погода сама по себе может вызывать физическую усталость и раздражительность, снижая способность справляться со стрессом. При этом во многих профессиональных областях летний период - это пик активности, что приводит к повышенной нагрузке и риску выгорания», - добавила Мазанкина.

Психолог призвала россиян с вниманием отнестись к своим ощущениям и потребностям: важно не игнорировать признаки усталости, раздражительности и снижения работоспособности, часто выступающие маркерами развития эмоционального выгорания, пишет ТАСС.

«Необходимо установить четкие границы между работой и личной жизнью. Важно находить время для хобби, общения с близкими и других занятий, которые приносят радость. Не стесняйтесь обращаться к психологу или психотерапевту, если чувствуете, что не справляетесь самостоятельно», - посоветовала специалист, также отметив важность наполнения периода отпуска активностями, которые действительно приносят удовольствие, а не соответствуют социальным стереотипам о «правильном отдыхе».