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Общество

В МВД создадут новую службу контроля за мигрантами

07.05.2025 10:13|ПсковКомментариев: 0

В полиции появится служба по вопросам гражданства и регистрации мигрантов. В ней создадут шесть департаментов, управления и отделы, а также утвердят должности и оклады. Проект президентского указа уже опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, и его общественное обсуждение завершится 18 мая. 

МВД разработало проект указа президента, который предполагает создание в ведомстве новой службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Документ подготовлен во исполнение другого указа — от 2 апреля 2025 года о совершенствовании государственного управления в сфере миграции.

Согласно тексту, в структуре новой службы предусмотрено создание шести профильных департаментов, а также управлений и отделов. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы дополнят новыми позициями. Размеры должностных окладов и денежного поощрения для новых должностей установят по аналогии с существующими позициями в МВД того же статуса. Также документ вносит изменения в таблицу соответствия классных чинов госслужбы, включая в нее должности начальника департамента службы и его первого заместителя.

Сейчас проект указа проходит этап общественного обсуждения, которое завершится 18 мая.

Такая мера необходима для контроля нелегальной миграции, объяснил председатель Национального антикоррупционного комитета и член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

«Новая структура заменит существующее Главное управление по вопросам миграции МВД РФ и получит расширенные полномочия, включая право ведения оперативно-разыскной деятельности, которой сейчас у миграционного ведомства нет», — отметил он.

По словам Кабанова, ключевая задача — перевести миграционную политику из сферы оказания услуг в область национальной безопасности: «Сегодня нелегальные мигранты создают двойную угрозу: криминогенную и радикальную. Многие из них становятся жертвами эксплуатации, а часть может быть связана с экстремистскими группировками».

Также, по его словам, задача государства — создать систему, при которой мигранты смогут легально работать, платить налоги и возвращаться домой, не усиливая нагрузку на социальную систему и не угрожая стабильности России, пишет «Парламентская газета»

С 27 апреля 2025 года в России действуют новые правила пребывания иностранных граждан, сочетающие привлечение квалифицированных кадров и борьбу с нелегальной миграцией. Для специалистов определены 29 востребованных профессий, включая инженеров по полимерным материалам и разработчиков беспилотных систем, упрощено получение вида на жительство. Одновременно ужесточен контроль нелегального трудоустройства: увеличены штрафы для работодателей, усилены проверки в регионах с высокой миграционной активностью, а для продления срока пребывания теперь требуется расширенный пакет документов. Особые правила установлены для бывших граждан России и несовершеннолетних.

Источник: Псковская Лента Новостей
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