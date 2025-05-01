Общество

Волонтёры помогли псковским участникам войны с уборкой квартир

В преддверии Дня Победы волонтёры штаба «Мы вместе» продолжают оказывать адресную помощь пожилым и маломобильным гражданам, семьям участников специальной военной операции и ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Активисты ресурсного центра поддержки добровольчества, международного корпуса 80-летия Победы и представители комитета по молодёжной политике Псковской области помогли участникам войны с уборкой квартир, а также поздравили их с наступающим праздником.

«Для нас важно, чтобы каждый ветеран чувствовал заботу и внимание, особенно в такие значимые дни. Наши волонтёры не просто выполняют бытовые задачи — они дарят тепло и благодарность поколению, подарившему нам мир. Это наша общая память и общая Победа!» - отметил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.