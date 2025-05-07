Общество

Борис Елкин: Радио создаёт атмосферу и заряжает позитивом на весь день

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил всех работников радио с профессиональным праздником. Текст поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поздравляю с Днём Радио всех, чьё сердце бьётся в унисон с частотами радиоэфира. Инженеров и техников, редакторов и ведущих, звукооператоров и режиссёров, а также радиолюбителей!» - сказал Борис Елкин.

Благодаря совместным усилиям псковичи регулярно слышат актуальные новости, любимые мелодии, увлекательные истории и активно участвуют в обсуждениях на важнейшие общественные темы, отметил глава города.

«Вы создаёте атмосферу и заряжаете позитивом на весь день! Пусть эфирные волны будут полны увлекательными программами, яркими беседами, а главное – никогда не прерываются!» - подытожил Борис Елкин.

Напомним, День радио отмечают в России 7 мая.