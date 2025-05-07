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Общество

Сдать биометрию соглашаются лишь 25% псковичей — опрос

07.05.2025 12:49|ПсковКомментариев: 0

Доля псковичей, которым предлагают сдать биометрические данные, составляет 24%. Однако число тех, кто соглашается на это, достигает 25%. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Мужчинам чаще прилагают сдать биометрию (27% против 21% среди женщин) и они в 1,5 раза чаще соглашаются. Среди псковичей в возрасте от 35 до 45 лет и горожан с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто получает подобные запросы от банков и госструктур (каждый четвертый).

Несмотря на то, что у горожан есть возможность управлять своими биометрическими данными, многие относятся настороженно к их использованию: «Нет уверенности в их сохранности»; «Не верю в гарантированную защиту моей биометрии».

Источник: Псковская Лента Новостей
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