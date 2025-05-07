Общество

Михаил Ведерников: Правительство Псковской области уделяет особое внимание доступности всех видов связи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников телерадиовещания с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

День радио официально был учрежден в 1945-м году — в честь связистов, работников радио, инженеров. Они внесли колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечивая работу связи на фронте и в тылу. Именно тогда, в годы войны, открытие Александра Попова — возможность передавать электрические сигналы без проводов — было по достоинству оценено, а технологии связи получили стремительное развитие, заметил губернатор.

«Сегодня уже невозможно представить современную жизнь без телефона, радио, телевидения, интернета. Они делают нашу работу удобнее, общение и путешествие — комфортнее, а получение информации — быстрее. Благодаря этим технологиям мы можем поддерживать связь с родными и узнавать новости в считанные секунды», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что доступная и качественная связь является одним из драйверов развития каждой отрасли, поэтому правительство Псковской области уделяет особое внимание развитию соответствующей инфраструктуры. С каждым годом доступность услуг всех видов связи увеличивается — она приходит в самые удаленные уголки Псковского региона вместе с радио, интернетом, мобильными вышками.

Также Михаил Ведерников поблагодарил всех работников отраслей связи за самоотверженный труд, профессионализм и преданность своему делу, выразил признательность ветеранам отрасли, которые заложили основы стандарта качества связи и современных технологий.

«Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и успешной реализации всех профессиональных планов!» - заключил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.