Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
ПЛН 25 ЛЕТ
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
Огненное сердце Ершово
Господин Рейтингомер
Великие Луки к 80-летию Победы
Места силы Псковской области
«Учитель года»: В школе по любви
Задержание ректора ПсковГУ
Профсоюзный Первомай
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Динопарк» Открылся в Пскове
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Общество 07.05.2025 12:300 Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед 07.05.2025 16:460 Помощь Дому ветеранов оказал Юрий Сорокин в преддверии Дня Победы 07.05.2025 16:440 Михаил Ведерников: Правительство Псковской области уделяет особое внимание доступности всех видов связи 07.05.2025 16:220 В псковском «Птичьем дворике» появился маленький лосёнок 07.05.2025 16:180 Псковская область первой в СЗФО приняла эстафету флага конкурса «Мастер года» 07.05.2025 15:380 Тала Нещадимова: Существенных осадков в День Победы не ожидается
 
 
 
Самое популярное 04.05.2025 17:091 Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров 01.05.2025 16:524 Тарифы на электроэнергию резко вырастут в России с 1 июля 04.05.2025 22:111 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 03.05.2025 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников: Правительство Псковской области уделяет особое внимание доступности всех видов связи

07.05.2025 16:44|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников телерадиовещания с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

День радио официально был учрежден в 1945-м году — в честь связистов, работников радио, инженеров. Они внесли колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечивая работу связи на фронте и в тылу. Именно тогда, в годы войны, открытие Александра Попова — возможность передавать электрические сигналы без проводов — было по достоинству оценено, а технологии связи получили стремительное развитие, заметил губернатор. 

«Сегодня уже невозможно представить современную жизнь без телефона, радио, телевидения, интернета. Они делают нашу работу удобнее, общение и путешествие — комфортнее, а получение информации — быстрее. Благодаря этим технологиям мы можем поддерживать связь с родными и узнавать новости в считанные секунды», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что доступная и качественная связь является одним из драйверов развития каждой отрасли, поэтому правительство Псковской области уделяет особое внимание развитию соответствующей инфраструктуры. С каждым годом доступность услуг всех видов связи увеличивается — она приходит в самые удаленные уголки Псковского региона вместе с радио, интернетом, мобильными вышками.

Также Михаил Ведерников поблагодарил всех работников отраслей связи за самоотверженный труд, профессионализм и преданность своему делу, выразил признательность ветеранам отрасли, которые заложили основы стандарта качества связи и современных технологий.

«Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и успешной реализации всех профессиональных планов!» - заключил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 99 человек
07.05.2025, 16:460 Помощь Дому ветеранов оказал Юрий Сорокин в преддверии Дня Победы 07.05.2025, 16:440 Михаил Ведерников: Правительство Псковской области уделяет особое внимание доступности всех видов связи 07.05.2025, 16:370 Почти 150 псковичей пострадали от телефонных мошенников в апреле 07.05.2025, 16:360 Выставка к 80-летию Победы откроется в музее истории города Печоры
07.05.2025, 16:330 Великолучанин Руслан Шамилов проведет очередной поединок в Петербурге 10 мая 07.05.2025, 16:220 В псковском «Птичьем дворике» появился маленький лосёнок 07.05.2025, 16:180 Псковская область первой в СЗФО приняла эстафету флага конкурса «Мастер года» 07.05.2025, 15:560 Нелегальная майнинговая ферма украла электричество на 6 млн рублей
07.05.2025, 15:510 В псковском лицее №4 прошел мастер-класс по футболу 07.05.2025, 15:500 Невельчанин лишился зарплаты в колонии за поджог улик своего преступления 07.05.2025, 15:380 Тала Нещадимова: Существенных осадков в День Победы не ожидается 07.05.2025, 15:290 Полицейские почтили память героев войны в Великих Луках
07.05.2025, 15:270 Дмитрий Яковлев: Волонтеры помогают на мероприятиях к 80-летию Победы от чистого сердца 07.05.2025, 15:190 При пожарах в Псковской области за четыре месяца погибли 26 человек 07.05.2025, 15:160 С работой фонда «Защитники Отечества» и выставкой «Отец Героя» ознакомились Александр Котов и Игорь Дитрих 07.05.2025, 15:130 Илианна Петрова: Атмосферу мая 1945 года воссоздадут на улице Ленина в Пскове
07.05.2025, 15:080 Шпиц и лайка не прошли документарный контроль на границе в Псковской области 07.05.2025, 15:060 В псковских маршрутках с 11 мая подорожает проезд 07.05.2025, 15:020 Московский театр кошек Юрия Куклачева выступит в Псковской области 07.05.2025, 14:580 Знаменитые артисты озвучили письма времен Великой Отечественной войны
07.05.2025, 14:480 Центр Пскова будет перекрыт 7 мая 07.05.2025, 14:480 В псковском музее представили уникальный автограф Маршала Рокоссовского 07.05.2025, 14:430 Около 30 мероприятий организовала «Деловая Россия» с начала года в Псковской области 07.05.2025, 14:340 Прокуратура начала проверку по факту отключения отопления в муниципалитетах Псковской области
07.05.2025, 14:300 Мультимедийный спектакль о Знамени Победы покажут в Опочке и Великих Луках 07.05.2025, 14:120 Зарплата псковских кондитеров и пекарей за год выросла на 5 тысяч рублей 07.05.2025, 14:070 Потепление в Псковской области ожидается после 15 мая 07.05.2025, 14:040 Псковичей приглашают на чемпионат России «Знание. Игра»
07.05.2025, 13:530 В Ершово и Локне всё было сделано от души — Армен Мнацаканян о зажжении Вечных огней 07.05.2025, 13:300 Стал известен режим работы Сбера на вторые майские праздники 07.05.2025, 13:270 Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Пскове 07.05.2025, 13:250 В Псковской области зажжется больше Вечных огней — Армен Мнацаканян
07.05.2025, 13:230 Псковский музей поменял режим работы в связи с популярностью 07.05.2025, 13:230 Борис Елкин: Радио создаёт атмосферу и заряжает позитивом на весь день 07.05.2025, 13:150 Псковские газовики подготовили мемориалы с Вечными огнями к 80-летию Победы 07.05.2025, 13:100 Мультимедийный спектакль о Знамени Победы никого не оставит равнодушным — Владимир Компаниец
07.05.2025, 13:040 Выставка архивных документов открылась в Пскове к 80-летию Победы 07.05.2025, 12:580 Билетов на спектакль «Глядя в небеса» в Пскове не осталось 07.05.2025, 12:550 Торжественная церемония возложения цветов состоялась на Братском кладбище в Великих Луках 07.05.2025, 12:490 Сдать биометрию соглашаются лишь 25% псковичей — опрос
07.05.2025, 12:430 «На земле, опалённой войной»: выставка к 80-летию Победы открылась в Полибино 07.05.2025, 12:420 Дмитрий Месхиев: 9 мая — не только военная Победа 07.05.2025, 12:380 Бесплатные кинопоказы пройдут в псковском музее 8 и 10 мая 07.05.2025, 12:300 Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед
07.05.2025, 12:150 Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно 07.05.2025, 12:110 Лев Зильбер. На переднем крае науки 07.05.2025, 12:080 Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы 07.05.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция радиомарафона «80 лет Великой Победы» на ПЛН FM
07.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 мая 07.05.2025, 11:530 Волонтёры помогли псковским участникам войны с уборкой квартир 07.05.2025, 11:510 «Разговоры о важных»: Лев Зильбер — на переднем крае науки. ВИДЕО 07.05.2025, 11:481 Возобновить отопительный сезон в Великих Луках невозможно — Андрей Беляев
07.05.2025, 11:410 Красногородского предпринимателя оштрафовали за неофициальное трудоустройство работников 07.05.2025, 11:330 Акция «Книги – в сельские библиотеки» вновь стартовала в Псковской области 07.05.2025, 11:310 Пскович нашел выброшенного в канаву щенка 07.05.2025, 11:190 Бизнес СЗФО инвестировал 4 млрд рублей в свою цифровую трансформацию при поддержке Сбера
07.05.2025, 11:110 Путешествие в прошлое: «Динопарк» открылся в Пскове 07.05.2025, 11:020 Шестерых бывших мигрантов доставили в военный комиссариат Пскова 07.05.2025, 10:590 Под светом Вечного огня. ИНФОГРАФИКА 07.05.2025, 10:560 Глава Новосокольнического района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
07.05.2025, 10:430 В «Пулково» образовалась пробка из самолетов 07.05.2025, 10:350 ВТБ: У мошенников начался горячий туристический сезон 07.05.2025, 10:340 Артиллерийский снаряд идентифицировали вблизи печорской деревни Трынтово 07.05.2025, 10:320 Огненную картину «Родина-Мать зовёт!» зажгут в Финском парке в Пскове
07.05.2025, 10:260 Фотовыставка главного редактора газеты «КурьерЪ» откроется 7 мая в Пскове 07.05.2025, 10:170 Трансляцию парада Победы будут смотреть 67% псковичей – опрос 07.05.2025, 10:140 Мусор загорелся вблизи многоквартирного дома на улице Инженерной в Пскове 07.05.2025, 10:130 В МВД создадут новую службу контроля за мигрантами
07.05.2025, 10:081 Псковичку оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных Сил России 07.05.2025, 09:560 Программу к 80-летию Великой Победы опубликовал музей-заповедник «Михайловское» 07.05.2025, 09:440 Утренний авиарейс из Москвы в Псков отменен 07.05.2025, 09:390 Александр Котов: Информационные инновации позволяют улучшать взаимодействие между госструктурами и гражданами
07.05.2025, 09:270 Улицы Героев. ЛОНГРИД 07.05.2025, 09:150 Метеоролог назвал регионы, где возможен снег 9 мая 07.05.2025, 09:000 Воинское захоронение отремонтировали в Новоржевском округе 07.05.2025, 08:400 Скидки маркетплейсов просят ограничить до 10%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru