Общество

Дмитрий Яковлев: Волонтеры помогают на мероприятиях к 80-летию Победы от чистого сердца

Волонтеры, вовлеченные в мероприятия к 80-летию Великой Победы, делают всё от чистого сердца. Таким мнением поделился врио председателя комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев во время радиомарафона на ПЛН FM (102.6 FM).

«Все ребята, которые вовлечены в наши мероприятия, делают это от чистого сердца. У нас в Доме молодежи установлена стена памяти, на ней ребята размещают портреты своих ветеранов. Никто никого не гонит и не заставляет, там реальные истории. Наша задача — воспитательная, мы не говорим о том, что мы всех сейчас вовлечем в патриотику. Все наши мероприятия мы наполняем смыслами, и если некоторым с первого касания становится все понятно, то другим нужно несколько мероприятий. Поэтому, когда ребенок бежит с георгиевской лентой на груди, то он знает, что это за лента, что она означает», - заявил Дмитрий Яковлев.

Председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак в свою очередь подчеркнула, что память нынешних поколений и их вовлеченность в патриотические мероприятия проявляется в разных формах.

«Кто-то записывает видеоролики, кто-то участвует в театральных постановках. Кто-то помогает убирать захоронения, кто-то собирал истории о тружениках тыла. Каждый все делает по-своему, но каждый вклад неоценим. Если бы это было неискренне, то наши мероприятия не состоялись бы», - сказала Мария Тучак.