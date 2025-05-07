Общество

Полицейские почтили память героев войны в Великих Луках

В преддверии Дня Победы в Великих Луках состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная погибшим советским воинам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотографии: пресс-служба ОМВД России по городу Великие Луки

Стражи правопорядка вместе с представителем Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки пришли с цветами на Братское кладбище, отдав дань глубокого уважения тем, кто героически сражался за свободу и мирное будущее страны.

В рамках мероприятия полицейские возложили гвоздики к надгробию начальника городской милиции Михаила Русакова, который в июле 1941 года пал в неравном бою, защищая Великие Луки от врага. В церемонии принял участие заместитель начальника ОМВД России по городу Великие Луки - начальник отдела по работе с личным составом капитан полиции Сергей Игнатьев, а также другие его коллеги, включая недавно приступивших к службе.