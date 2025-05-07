Общество

С работой фонда «Защитники Отечества» и выставкой «Отец Героя» ознакомились Александр Котов и Игорь Дитрих

С работой регионального фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» ознакомились председатель Собрания Александр Котов и вице-спикер Игорь Дитрих. Поводом для визита стало пополнение фотовыставки «Отец Героя», открытой в феврале при участии областного Собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева провела ознакомительную экскурсию и рассказала, что каждого посетителя встречает социальный координатор. «Это новая профессия в стране. Это и психолог, и юрист и в чём-то медик. Человек говорит, с какими вопросами он пришёл, и наши координаторы сразу отправляют его к профильным специалистам», - пояснила алгоритм взаимодействия с подопечными Надежда Васильева, отметив, что по результатам работы псковский филиал вошёл в тройку лучших в стране.

Александр Котов поинтересовался количеством поступающих в фонд обращений. Выяснилось, что ежедневно в области обрабатывается от 130 до 150 запросов, а за 1 год 10 месяцев, прошедших с момента открытия филиала, сюда обратились 11 тысяч человек.

Надежда Васильева обратила внимание, что деятельность фонда слита с работой военно-социального центра, который по поручению Президента существует в каждом регионе. Отдельное важное направление – обеспечение участников СВО средствами реабилитации. За счёт резервного фонда губернатора Михаила Ведерникова в филиале создан запас средств реабилитации, которые безвозмездно передаются ветеранам на период прохождения ими лечения и протезирования. В случае необходимости помощь оказывается и членам семей – недавно 94-летнему родственнику героя СВО передали специальную кровать стоимостью 250 тысяч рублей.

«Правильно мы понимаем, что по всем вопросам, которые интересуют участников СВО, можно обратиться в фонд, и вы в любом случае окажете помощь?» - уточнил Александр Котов. Руководитель фонда подтвердила, что статус человека, имеющего отношение к СВО, значения не имеет: «Жена, мама, родители, уволенный ветеран или ещё действующий боец - все приходят к нам, и мы со всеми работаем».

В фонде также организована работа по обучению и трудоустройству ветеранов СВО. Трижды в неделю в филиале ведёт приём специалист центра занятости. Кроме того, здесь есть возможность пройти компьютерное тестирование для того, чтобы стать участником федеральной программы «Время героев» и региональной кадровой программы «Герои земли Псковской».

В ходе дальнейшего осмотра Надежда Васильева поблагодарила депутатов за то, что площадкой для реализации всероссийского проекта «Отец Героя» стал региональный филиал фонда «Защитники Отечества». В экспозиции сейчас представлено 28 фотографий. Это портреты отцов, чьи сыновья проявили мужество и героизм в ходе СВО. Все они - жители Псковской области. Отцы держат в руках фотографии своих детей и их награды.

«На приграничной Псковщине всегда трепетно относились к защитникам Отечества. И цель этой выставки - отдать дань безмерного уважением тем, кто сегодня отстаивает интересы страны с оружием в руках, а также выразить благодарность семьям, которые воспитали настоящих патриотов, совершивших подвиг ради Родины. В этом случае мы взяли отцов, потому что, как правило, сыновья во всём берут пример со своих отцов. И так, как они их воспитали, так они и служат Отечеству», - сказал спикер регионального парламента Александр Котов.

В завершение председатель Собрания поблагодарил руководителя и сотрудников псковского отделения фонда «Защитники Отечества» за работу и пообещал поддержку, как со стороны депутатского корпуса, так и губернатора Михаила Ведерникова. Кроме того, по предложению спикера, фотовыставка «Отец Героя» будет пополняться новыми фотографиями отцов военнослужащих. Планируется, что в Год защитника Отечества подобная экспозиция откроется в филиале фонда в Великих Луках.