Общество

Радиомарафон «80 лет Великой Победы» состоялся на ПЛН FM. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись радиомарафона, посвященному 80-летию Великой Победы, который вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 мая.

Гостями специального эфира стали политики, представители культуры и официальные лица. В течение двух часов — с 12 до 14.00 ведущие радиостанции вместе с ними говорили о главном празднике страны и о мероприятиях, которые посвящены Великой Победе.

В гости к Максиму Костикову пришел кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев и рассказал о своей новой постановке — с 8 по 11 мая на псковской сцене пройдут показы спектакля-концерта «Глядя в небеса...».

Им на смену в студию пришли советник гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян и ведущая Любовь Кузнецова. Темой их разговора стало проведение Всероссийской акции «Храним огонь Победы» в псковском регионе.

Ведущий Олег Добрынин встретился в студии с руководителем областного комитета по культуре Илианной Петровой. Она рассказала, как сфера культуры региона готовится к Дню Победы.

А завершили радиомарафон врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак. О значимости праздника с ними поговорил Константин Калиниченко.