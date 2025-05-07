Общество

В псковском «Птичьем дворике» появился маленький лосёнок

В псковском подворье «Птичий дворик» появился маленький лосёнок. Его нашли неравнодушные люди в деревне Иванщина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в подворье.

Фотография: подворье «Птичий дворик» Псков

Жители деревни видели, как в чащу убегал лосёнок, а второй лежал и пищал. Они несколько дней ждали, что за ним вернется мама-лосиха, но она не пришла.

«Лосёнка привезли очень ослабленного, и, как оказалось, еще с огромной рваной раной. Мы сразу вызвали ветеринара и начали лечение. И уколы, и антибиотики, и витамины, а позднее нашли еще одну рану, которая была покрыта коркой и скрыта под шерстью, она оказалась с большим количеством гноя. Скорее всего, маленького лосёнка покусали собаки, причем крупные», - рассказали в «Птичьем дворике».

Малыш находиться в подворье уже неделю.

Напомним, что ранее в «Птичьем дворике» поселилась вторая сова.