Общество

Прием заявок на Международный чемпионат по битве роботов продолжается в Псковской области

Продолжается прием заявок на Международный чемпионат по битве роботов, проводимый Минцифры России. Это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются, чтобы показать свое мастерство, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2025 году чемпионат проходит по двум дисциплинам: «Битва роботов» для всех возрастов с роботом весом до 110 килограмм и «Битва мини-роботов» для участников от 10 до 17 лет с роботом весом до 1,5 килограмм.

Заявки на участие принимаются на Едином портале государственных и муниципальных услуг по ссылке.

Прием заявок до 15 мая включительно