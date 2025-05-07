Общество

Памятное мероприятие организовали в великолукской деревне Булынино

Накануне великого праздника – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – в деревне Булынино Великолукского района состоялись торжественные мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Сотрудники отделения судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов, глава администрации Лычёвской волости, учащиеся и администрация Булынинской средней школы, а также жители деревни собрались у Братского захоронения, чтобы почтить память павших воинов.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу, почтили минутой молчания подвиг тех, кто отдал жизнь за свободу Родины. После этого состоялось шествие «Бессмертного полка»– потомки героев пронесли портреты своих родных, ветеранов войны и тружеников тыла, сохраняя память об их мужестве и стойкости.

«Такие акции объединяют поколения и напоминают нам, какой ценой досталась Победа. Мы обязаны хранить эту память и передавать её нашим детям», – отметила ведущий дознаватель отделения судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов старший лейтенант внутренней службы Юлия Смирнова.