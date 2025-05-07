Общество

Сергей Вострецов: Эксперимент Минтруда — прорыв для самозанятых, лишенных защиты при болезни

С 1 января 2026 года Минтруд России запускает трехлетний эксперимент, позволяющий самозанятым получать оплачиваемые больничные. Добровольная программа даст доступ к пособиям при болезни, травмах или карантине. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддерживает инициативу, считая ее важным шагом для защиты 12 миллионов самозанятых, сообщается в Telegram-канале главы объединения СОЦПРОФ, депутата Государственной Думы РФ VI и VII созывов Сергея Вострецова.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. Самозанятые с доходом только от НПД (налог на профессиональный доход),

смогут выбрать страховую сумму (35 или 50 тысяч рублей в год) и платить взносы 3,84% (1344 или 1920 рублей в месяц). Право на выплаты появится через полгода уплаты взносов, размер пособия зависит от стажа. Управление — через приложение «Мой налог». Взносы могут снижаться при отсутствии выплат или расти при превышении страховой суммы.

Инициатива, предложенная по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, устраняет пробел в социальной защите самозанятых. СОЦПРОФ видит в ней шаг к социальной справедливости.

«Эксперимент Минтруда — прорыв для самозанятых, лишенных защиты при болезни. Эта программа укрепит их уверенность и доверие к государству. Удобство через "Мой налог" и добровольность — большие плюсы. СОЦПРОФ поддерживает проект и призывает доработать его с учетом мнений граждан, чтобы он стал доступным для всех», - заявил председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Программа может повысить популярность НПД, но требует разъяснений: часть самозанятых опасается высоких взносов или бюрократии, продолжил он. Эксперты предлагают гибкие суммы и активную информационную кампанию.

«Эксперимент Минтруда с поддержкой СОЦПРОФ — важный шаг к социальной защите самозанятых. Его успех может заложить основу для постоянной системы страхования, укрепляя экономику и доверие граждан», - заключил Сергей Вострецов.