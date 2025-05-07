Общество

На домах семи Почётных граждан города Великие Луки установили именные таблички

В преддверии Дня Победы в Великих Луках состоялись мероприятия по установке информационных табличек на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, Почётные граждане города. На фасадах домов появились таблички с указанием имени, фамилии каждого ветерана, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фотографии: администрация Великих Лук

«Эта инициатива направлена на то, чтобы сохранить память о подвиге поколений и подчеркнуть уважение общества к людям, прошедшим через тяжелейшие испытания военных лет. Горожане положительно восприняли акцию, отмечая важность живой связи с историей и необходимость отдавать должное тем, кто подарил мирное небо над головой», - отметили в администрации.

Напомним, на заседании Великолукской городской Думы 17 апреля было принято решение присвоить звание «Почётный гражданин города Великие Луки» семи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием 80-летия Великой Победы.

Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» пройдут в Великих Луках в традиционном формате 9 мая. Начало шествия «Бессмертного полка» в 11.00. Построение начинается от перекрестка улицы Некрасова и проспекта Ленина.

Вход на территорию проведения мероприятий будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов.