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Общество

«Дневной дозор»: Что для вас значит День Победы?

09.05.2025 14:55|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Что мы празднуем 9 мая? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

9 мая в России отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Это один из главных государственных, да и самых народных праздников в нашей стране. 80 лет назад, благодаря нашим предкам, произошел переломный момент в истории всего мира. 9 мая миллионы людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились, не щадя своей жизни, с врагами, по сути - с объединенной Европой, решившей поработить и уничтожить народы Советского Союза. День, в который мы вспоминаем о великих подвигах наших отцов, дедов и прадедов в Победе над нацистской Германией, мы вспоминаем тех, кто трудился изо всех сил на заводах, держались, так как понимали, что только от их действий зависит будущая победа над фашистскими захватчиками. Именно эти люди выиграли войну, и благодаря их поколению сегодня мы живем под мирным небом.

Что для вас значит День Победы? Какие чувства вас переполняют в этот день? Что главное для вас в этом празднике? Такие вопросы мы задавали нашим собеседникам в сегодняшней программе «Дневной дозор». 

Координатора регионального отделения ЛДПР, депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова переполняют чувства гордости за своих предков и за их великий подвиг, за их жертву в победе над фашистской Германией.

«Безусловно, 9 мая для нашей страны - самый величайший праздник, который есть. Помимо того, что это величайший праздник, это еще и традиция его встречать и отмечать со своими родными, близкими, которая передается к нам от наших родителей, нашим родителям передалась от их родителей, и мы обязательно также должны прививать эти чувства благодарности и гордости за наш народ нашим детям. Пока мы будем помнить подвиг наших дедов, наших прадедов, их подвиг будет оставаться жить вечно».

Вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян 9 мая с самого детства испытывает чувство гордости за подвиги героев Великой Отечественной войны.

«Для меня 9 мая - это настоящий праздник. Меня всегда берет чувство гордости, потому что я помню, когда я был в пятом или четвертом классе, мы с папой пошли на парад Победы в Ереване. Тогда и войска шли, и все прочее. До сих пор я это помню, тогда приезжал еще министр обороны СССР Устинов. Для меня это чувство гордости. Я, как говорится, продукт Советского Союза. Я никогда не потеряю ту генетику, которую в нас вкладывали в школе, в садике, поэтому я гордился и буду гордиться. Максимально буду делать все, чтобы прививать новому поколению эту гордость, чтобы они никогда не забывали 9 мая и ту Великую Отечественную войну, которую прошел наш народ».

Экс-депутат Государственной Думы, председатель Координационного совета всероссийского движения «Русский Лад» Владимир Никитин гордится подвигами русского народа в победе над фашизмом и скорбит о потерях, которые понесла наша многонациональная страна в то не легкое время.

«Для меня это праздник со слезами на глазах. Во-первых, чувство гордости за то, что мы сумели победить не просто фашистскую Германию, а всю фашистскую Европу. Разница в этом есть, вы должны понять. Во-вторых, со слезами на глазах, потому что мы потеряли 27 миллионов человек. Причем погибали лучшие люди. Если бы они остались живы, то и мы сейчас не были бы в таком положении. Они никогда не допустили бы развала Советского Союза».

Руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков считает, что для него, как и для всех граждан России, этот праздник является святым.

«Для меня, как и для всех людей, живущих в нашей стране, это очень важный праздник. То, что было 80 лет назад, победа, счастье людей, то, что они победили фашизм, нацизм, для нас это тоже очень актуально. Нужно понимать, что ничего не прошло, а все идет дальше. Нам, внукам тех людей, которые 80 лет назад принесли нам Победу, нужно многое сделать, чтобы все оставалось так, как мы хотим видеть, как мы любим, как должны жить наши дети. Для меня это очень ответственно. Как всегда, в этом году я со своим коллективом буду выступать, буду радовать людей, буду говорить про победу, буду говорить про войну. Будем петь песни и тех лет, и современные композиции, которые написаны авторами наших дней, чтобы молодежь понимала, о чем идет речь. Мы хотим добиться того, чтобы это все не проходило мимо ушей молодежи, чтобы они тоже начинали задумываться о том, как мы живем и как будем жить дальше. Так что День Победы — самый святой праздник для нас, для русских людей».

Директора фабрики «Славянка» Елену Косенкову в День Победы переполняют чувство скорби от воспоминаний о тех страшных временах. Елена Косенкова - ребенок войны, а ее отец погиб от рук бандеровцев, и многие ее родные люди пали жертвами фашистов.

«Я даже передать не могу, как я рада, что мы победили, что мы сегодня приглашаем всех желающих отметить вместе с нами этот великий праздник, благодаря которому мы 80 лет живем, трудимся. Как бы там ни было, были всевозможные попытки уничтожить нас, и они не закончились на сегодняшний день. Но мы четко понимаем, что, кроме нас самих, спасать нас никто не будет. Я благодарна всем участникам Великой Отечественной войны. И дети маленькие принимали участие в войне, и взрослые. Тем, кто остался жить, хочу пожелать мира, добра, радости в этой жизни. И, конечно, чтобы наше население надеялось: пока Путин Владимир Владимирович с нами, мы победим».

Среди наших сегодняшних собеседников нет ни одного равнодушного человека, кто бы не относился с трепетом к празднованию Дня Победы. Буквально вся страна 9 мая вышла на акцию «Бессмертный полк», чтобы почтить память своих героических предков, буквально, спасших мир. Массовые шествия «Бессмертного полка» во всех уголках нашей необъятной страны и за ее пределами — лучшее подтверждение подлинной народности этого всеобщего праздника, дань памяти героям прошлого. 

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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