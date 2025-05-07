Общество

Антон Мороз принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Пскове

Сегодня, 9 мая, Псков вместе со всей страной отмечает 80-летие Великой Победы. Вице-президент Национального объединения строителей и участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз принял участие в шествии «Бессмертного Полка». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram-канал

«Мы с дочерью стали частью этого важного события, приняв участие в шествии колонны "Бессмертного полка". Шли плечом к плечу с тысячами горожан, держа высоко портрет нашего Героя», — рассказал он.

Помимо парада, Антон Мороз отметил интерактивные площадки, организованные для жителей и гостей города, где каждый может почувствовать себя участником исторических событий. Площадки будут работать до позднего вечера, и все желающие могут успеть посетить их.

«С праздником, друзья, с днём Великой Победы!» — обратился к псковичам и гостям города Антон Мороз.