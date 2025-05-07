Общество

80-летия со дня Великой победы отпраздновали в Острове

Цикл торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в городе Остров 9 мая. С соблюдением мер безопасности на главной площади города имени Клавдии Назаровой состоялся торжественный митинг и парадное прохождение войск Островского гарнизона, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

По периметру площади расположились островичи, которые приняли участие в уже традиционной патриотической, народной акции «Бессмертный полк».

«Все атрибуты, присущие традиционному празднованию Дня Победы были выполнены: рапорт о готовности парада, вынос знамени, чтение праздничного приказа Министра обороны Российской Федерации, троекратное "Ура!", а также прекрасно подготовленное праздничное дефиле военного оркестра», - отметили в администрации.

В качестве почётных гостей на митинге присутствовали ветераны труда и Вооружённых Сил, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, «дети войны», Почётные граждане города Острова и района, а также депутаты Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов.

С приветственным словом к участникам митинга обратился Глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Отдавая дань памяти и глубокого уважения участникам Великой Отечественной войны, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, одержавшим Великую победу над фашистской Германией и её сателлитами, мы с честью и гордостью говорим о преемственности поколений и достойном выполнении воинского долга по защите независимости и суверенитета нашей страны современными героями – участниками спецоперации по освобождению народов Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Они достойны славы воинов Великой Отечественной войны, и они также с беспримерным мужеством, честью и достоинством защищают рубежи нашей страны. Мы не дадим исказить историческую правду и умалить основополагающий вклад нашего народа, нашего государства в победе над фашизмом! Победа будет за нами – отметил руководитель муниципалитета.

К присутствующим на праздничном мероприятии обратился представитель Правительства Псковской области – заместитель председателя комитета по финансам Владислав Бернацкий, который по поручению Губернатора Псковской Михаила Ведерникова поздравил островичей с Днём Победы и вручил руководителю муниципалитета приветственный адрес.

Участники церемонии — военнослужащие и почётные гости — почтили память всех, кто не вернулся с полей сражений, кто умер от ран, кто погиб в застенках фашистских тюрем и концлагерей, кто не дожил до наших дней.

В конце парада по плацу торжественным маршем прошли юнармейцы в составе колонн личного состава войск островского гарнизона.

В рамках праздника прошла традиционная церемония возложения гирлянд и цветов к монументам, памятным знакам, братским воинским захоронениям защитников и освободителей Острова, а также к памятнику Герою Советского Союза Клавдии Назаровой.