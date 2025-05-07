Общество

Поиграть в шахматы и посидеть за советскими школьными партами смогли псковичи на улице Ленина

Городок настольных игр открыли на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове, который проходит сегодня, 9 мая. Для гостей праздника на отдельной площадке есть возможность поиграть в знакомые с детства игры, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вся площадка украшена красными флажками и бельём, которое сушится на верёвке. Среди советской атмосферы установили бильярдный стол, рядом с которым выстраивается очередь из желающих поиграть.

На отдельных столах можно поиграть в шахматы, шашки и домино. Чтобы всё было ещё реалистичнее, на шахматных столах установлены старые часы.

Для детей на площадке установили советские школьные парты. Также выставили старые игрушки: пирамидка, маленькая швейная машинка, плюшевые коричневые медведи.