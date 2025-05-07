Общество

Псковские офицеры следственного комитета заложили «Капсулу времени» в честь 80-летия Победы.

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках общественно-патриотического проекта Следственного комитета России в региональном следственном управлении состоялась торжественная церемония заложения «Капсулы времени». В мероприятии приняли участие сотрудники регионального ведомства и его руководитель Петр Крупеня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК Росси по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

«Данная акция проводится следственными органами Следственного комитета во всех регионах Российской Федерации, послания, написанные действующими сотрудниками Следственного комитета России, погружаются в капсулу, которая будет вскрыта ровно спустя 20 лет – 9 мая 2045 года», - рассказали в следственном комитете.

Перед присутствующими с речью, посвященной жизни в непростое военное время и важности сохранения памяти о подвиге советских граждан, выступил руководитель следственного управления Петр Крупеня.

Заместитель руководителя Дмитрий Егоров зачитал послание офицеров будущему поколению, после чего оно было помещено в металлическую капсулу в виде гильзы и передано в музей следственного управления.