Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Огненное сердце Ершово
Господин Рейтингомер
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
Образование для учащихся с инвалидностью
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
«Динопарк» Открылся в Пскове
Места силы Псковской области
Профсоюзный Первомай
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Учитель года»: В школе по любви
Великие Луки к 80-летию Победы
 
 
 
ещё Общество 07.05.2025 12:300 Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед 10.05.2025 16:000 Александр Козловский рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Семене Линейкине 10.05.2025 15:400 СОБЫТИЕ: День Победы 2025 в Пскове 10.05.2025 14:380 Кинолог перечислил причины возникновения вредных привычек у собак 10.05.2025 14:200 Акцию «Велосипед!» провели в Новосокольниках 10.05.2025 14:010 Средний размер социальной пенсии в России составляет 13,5 тысячи рублей
 
 
 
Самое популярное 04.05.2025 22:114 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 04.05.2025 17:092 Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров 03.05.2025 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы 05.05.2025 15:260 Проверку проводят в отношении отпустившей украинских наркокурьеров псковской судьи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кинолог перечислил причины возникновения вредных привычек у собак

10.05.2025 14:38|ПсковКомментариев: 0

Когда собака начинает шкодить, тянуть поводок или прыгать на людей, ее хозяин расстраивается, полагая, что ему достался питомец с упрямым характером. На деле у любой вредной привычки животного есть своя причина, и чаще всего — это закрепленное нежелательное поведение. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 10 мая.

По его словам, положительное подкрепление — основа грамотного и эффективного воспитания собаки. Оно заключается в том, что после каждого правильного действия питомца, будь то спокойная прогулка или поход в туалет в положенном месте, человек хвалит животное.

«Похвала может быть в виде лакомства, поглаживания или игры. Так собака учится понимать, каких действий от нее ждет человек. Но бывает, что хозяева, часто сами того не замечая, своими действиями, напротив, закрепляют нежелательное поведение. Когда-то собака неверно считывала ваши сигналы, а теперь повторяет выработанную привычку снова и снова», — объяснил эксперт.

Реклама

Если питомец выпрашивает еду со стола, то, вероятно, ранее владелец угостил когда-то в подобной ситуации собаку. Животное запомнило: если сильно постараться и подождать, возможно, получится добыть еду снова.

«Питомец на прогулке повел вас в сторону дома или в нужное ему место, а вы поддались. Сигнал получен: собака поняла, что может управлять хозяином. Необходимо как можно раньше отучать животное от такой привычки, поскольку натянутый поводок может привести даже к проблемам с позвоночником. Ни в коем случае нельзя тянуть собаку в ответ — лучше принимать позу «дерева» каждый раз, когда поводок натягивается. И продолжать движение только тогда, когда он ослабевает», — посоветовали в Российской кинологической федерации.

Привычка прыгать на людей может сформироваться еще в щенячьем возрасте. Собака поняла, что после такого действия получает внимание человека. С раннего возраста нужно приучать питомца к команде «сидеть» и только после ее выполнения проявлять эмоции, продолжать игру с щенком.

Если собака лает одна дома, то возможно привычка сформировалась, потому что однажды хозяин отозвался на сигнал, вернулся в комнату или в дом и попытался успокоить собаку. Животное запомнило: если долго скулить и лаять, рано или поздно хозяин вернется, пишут «Известия».

Кроме того, питомец может портить игрушки и мебель, пытаясь таким образом дать понять, что нуждается во внимании и активности. Лучшее решение — отвлечь его. Вывести на улицу или побросать ему мячик, уточнил эксперт.

«Бывают привычки, которые появляются не в результате ошибок хозяина. Например, собака может бояться гулять, купаться или стричь когти — это тоже нежелательное поведение, но вызвано оно, скорее всего, негативным опытом. Владельцу важно путем грамотного положительного подкрепления постепенно приучить питомца к тому, что любая подобная ситуация на самом деле не представляет для него угрозы», — объяснили в Российской кинологической федерации.

Еще одна распространенная проблема — когда кобели метят в доме углы. В этом случае сперва необходимо убедиться, что у животного нет проблем с мочеполовой системой, обратившись к ветеринару. Если состояние здоровья удовлетворительное, нужно увеличить время прогулок и занимать питомца играми. Дома нужно выделить ему специальный коврик для туалета. Можно прибегнуть к хитрости: если питомец облюбовал конкретное место, перенесите туда миску с едой или лежак.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 168 человек
10.05.2025, 16:000 Александр Козловский рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Семене Линейкине 10.05.2025, 15:400 СОБЫТИЕ: День Победы 2025 в Пскове 10.05.2025, 15:160 «Кубок Победы 2025» проходит в Ледовом дворце Пскова. ВИДЕО 10.05.2025, 15:000 Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку в Печорах из-за нетрезвого водителя
10.05.2025, 14:380 Кинолог перечислил причины возникновения вредных привычек у собак 10.05.2025, 14:200 Акцию «Велосипед!» провели в Новосокольниках 10.05.2025, 14:010 Средний размер социальной пенсии в России составляет 13,5 тысячи рублей 10.05.2025, 13:420 Сербский баянист поделился впечатлениями о псковском форуме
10.05.2025, 13:210 Фотогалерею портретов всех довоенных и военных руководителей «Пушкинского Уголка» впервые собрали в «Михайловском» 10.05.2025, 13:000 Полицейские требуются на службу в Пскове 10.05.2025, 12:420 Суды в России за год отправили в колонии 48 диверсантов 10.05.2025, 12:240 Продолжаются поиски пропавшего в Великих Луках мужчины
10.05.2025, 12:010 Правительство продлило квоты на вывоз из России удобрений 10.05.2025, 11:370 Псковские росгвардейцы обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы 10.05.2025, 11:210 Эксперт рассказал о суевериях виноделов 10.05.2025, 11:000 Псковичи отжались почти 30 тысяч раз и установили рекорд Победы
10.05.2025, 10:420 Всемирный день движения для здоровья отмечают 10 мая 10.05.2025, 10:190 Мошенники начали обменивать деньги на билеты «банка приколов» 10.05.2025, 10:000 Соревнования «Изборские скалы — 2025» пройдут 10 мая 10.05.2025, 09:400 Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ
10.05.2025, 09:170 Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко отмечает юбилей 10.05.2025, 09:000 Ретро-фестиваль «Великий май, победный май» пройдет в Пскове 10 мая 10.05.2025, 08:240 Пакистан начал военную операцию против Индии 09.05.2025, 23:060 СОБЫТИЕ: Мультимедийный спектакль «Знамя Победы». Полная версия
09.05.2025, 22:580 Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!». ФОТОРЕПОРТАЖ 09.05.2025, 22:390 Жители Псковского района отметили День Победы народными гуляниями 09.05.2025, 22:001 Причины запрета рекламы эзотерических услуг пояснила психолог 09.05.2025, 20:530 Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» состоялся в Псковском театре драмы
09.05.2025, 20:500 «Квартирник»: «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области. ВИДЕО 09.05.2025, 20:400 Семейный праздник ко Дню Победы прошёл в Детском парке Пскова 09.05.2025, 20:300 Более 38 тысяч псковичей вышли на шествие «Бессмертного полка» в области 09.05.2025, 20:300 «На пятой передаче»: Штрафы для пассажиров, которые едут с пьяным водителем. ВИДЕО
09.05.2025, 20:200 Псковский «Блошиный рынок» работал 9 мая на улице Ленина 09.05.2025, 20:150 Спектакль «Как Петрушка Гитлера победил!» прошёл в Пскове 09.05.2025, 20:070 «Прессинг»: Любовь, Родина и СМИ. ВИДЕО 09.05.2025, 20:000 Танцплощадка развернулась на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове
09.05.2025, 19:400 Псковская делегация приняла участие в Параде Победы в Москве 09.05.2025, 19:200 Более 300 псковичей сдавали нормативы ГТО на спектакле «На нашей улице Победа!» 09.05.2025, 19:150 Псковские офицеры следственного комитета заложили «Капсулу времени» в честь 80-летия Победы. 09.05.2025, 19:000 Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» прошёл в псковском Летнем саду
09.05.2025, 18:400 Поиграть в шахматы и посидеть за советскими школьными партами смогли псковичи на улице Ленина 09.05.2025, 18:200 Армен Мнацканян: Парад войск - символ нашей гордости и памяти о героях 09.05.2025, 18:000 Выпущенную 9 мая 1945 года газету раздают на улице Ленина в Пскове 09.05.2025, 17:450 80-летия со дня Великой победы отпраздновали в Острове
09.05.2025, 17:340 Автодом столкнулся с микроавтобусом в Псковском районе 09.05.2025, 17:300 Псков. Парад Победы 09.05.2025, 17:150 Медали за вклад в патриотическое воспитание вручили в великолучанам в День Победы 09.05.2025, 16:500 «Бессмертный полк» и праздничный митинг прошли в Новоржеве
09.05.2025, 16:430 Концертная программа «Живут в музее песни о войне» стартовала в Пскове 09.05.2025, 16:300 Жители Псковской области исполнили песню «День Победы» 09.05.2025, 16:220 Митинг в честь 80-летия Победы прошёл в урочище Лочкино Псковского района 09.05.2025, 16:100 Дмитрий Белюков почтил память героев Великой Отечественной войны
09.05.2025, 15:510 Псковская молодежь совместно с митрополитом Матфеем спела военные песни на площади Победы 09.05.2025, 15:351 Антон Мороз принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Пскове 09.05.2025, 15:150 Парад Победы и «Бессмертный полк» в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.05.2025, 14:550 «Дневной дозор»: Что для вас значит День Победы?
09.05.2025, 14:350 Сотни человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Пскове 09.05.2025, 14:200 Более 200 псковичей обратились в медучреждения по поводу укусов клещей за минувшую неделю 09.05.2025, 13:500 До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 10 мая 09.05.2025, 13:300 Борис Елкин: Пока мы чтим подвиг предков - Победа продолжается
09.05.2025, 13:080 Шествие «Бессмертного полка» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.05.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области 09.05.2025, 12:531 Парад в Пскове к 80-летию Великой Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.05.2025, 12:450 «Бессмертный полк» шествовал в Великих Луках
09.05.2025, 12:370 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Штрафы для пассажиров, которые едут с пьяным водителем 09.05.2025, 12:100 В Пскове состоялось возложение цветов на могиле Неизвестного солдата. ФОТО 09.05.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Любовь, Родина и СМИ 09.05.2025, 11:510 Министр обороны подписал указ о проведении салютов в День Победы
09.05.2025, 11:420 Парад Победы состоялся в Великих Луках 09.05.2025, 11:400 «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области прозвучат на «Квартирнике» ПЛН FM 09.05.2025, 11:280 Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Великой Победы 09.05.2025, 11:020 Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» стартовал в Пскове
09.05.2025, 11:000 «На пятой передаче»: Штрафы для пассажиров, которые едут с пьяным водителем 09.05.2025, 10:250 Михаил Ведерников: Только благодаря подвигу победителей мы живем в свободной стране 09.05.2025, 10:200 «Прессинг»: Любовь, Родина и СМИ 09.05.2025, 10:150 Парад проходит в Пскове в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru