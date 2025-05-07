Общество

Бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни

Бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни, сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева в Telegram-канале.

«Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий XX века. Режиссер программы "Время" Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним», — написала она.

Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в Каргате Новосибирской области. В 1961 году пришла на телевидение. Была режиссером парадов на Красной площади, под ее руководством проходили трансляции церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве, а также первый телемост между СССР и США, пишет РИА Новости.

В ноябре прошлого года в «Галерее звезд» российского телерадиовещания, расположенной у подножия Останкинской телебашни, в ее честь открыли почетный знак.