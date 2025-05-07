Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Пушкинских Горах

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области с целью профилактики пожаров и их последствий осуществили профилактический рейд в Пушкинских Горах, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

С гражданами проведены профилактические беседы по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту.

Распространены листовки на темы:

«Детская шалость с огнем – причина пожара»;

«Неисправный электроприбор - причина пожара»;

«Бытовой газ»;

«В загородном доме»;

«Пал травы».

До граждан доведена обстановка с пожарами в Пушкиногорском районе и на всей территории Псковской области на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения пожара или задымления необходимо незамедлительно звонить по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».