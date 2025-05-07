Общество

Сотрудник Kaspersky Кузнецов назвал недоверие главным орудием против дипфейков

Недоверие является главным инструментом борьбы с массовыми дипфейками и телефонным мошенничеством: если речь заходит о деньгах, неважно, кем представился звонящий, - ему не нужно доверять, рассказал директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.

«Что делать с массовыми дипфейками и телефонным мошенничеством: неважно, кем представляются звонящие - сотрудниками государственных организаций, банков, правоохранительных органов, предлагающих перевести деньги на безопасный счет, - не нужно доверять в принципе, если речь заходит о деньгах», - рассказал Кузнецов.

Он добавил, что в таких случаях даже при звонках родственников - например, если якобы звонит мама - лучше всего положить трубку и перезвонить, пишет РИА Новости.

Кроме этого, для защиты от мошеннических атак на телефон нужно установить любое защитное решение, а также программу, блокирующую спам-звонки. Эти меры отсекут большую часть атак», - предупредил директор Kaspersky GReAT.