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Общество

Можно ли избаловать собаку, рассказали кинологи

11.05.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Эксперты Российской кинологической федерации объясняли, почему теория доминирования давно устарела, и собаководу не нужно доказывать своему питомцу, кто в доме хозяин. Отношения человека и животного прежде всего должны быть основаны на любви и доверии. В связи с чем многие задаются вопросом: не приведёт ли отсутствие строгости к тому, что собака со временем станет слишком избалованной?

«Вопрос не в том, нужно ли хозяину периодически проявлять строгость с собакой, а в верном понимании, что такое положительное подкрепление и в каких ситуациях его использовать. Это основа грамотной дрессировки: вы должны хвалить питомца за любое правильное действие и хорошее поведение. Но здесь важна последовательность: иногда хозяин может неправильными действиями закрепить нежелательное поведение, которое может привести к проявлениям избалованности», – объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. 

«Можно рассмотреть конкретные примеры, когда похвала может закрепить неправильное поведение. Например, собака сходила на лоток в положенном месте. Это отличный повод, чтобы похвалить её и показать, что именно такого действия вы от неё ожидаете. Но вот обратная ситуация: на улице ваша собака решила без причины облаять своего сородича. Чтобы успокоить её, хозяин погладил питомца. Собака поняла это так: человек доволен моим поведением, нужно повторить. Правильное решение: уверенно произнести команду "Нельзя" или "Фу" и аккуратно взять собаку на короткий поводок», - отметили в РКФ.

Такими незначительными на первый взгляд, но неверными действиями хозяин, сам того не замечая, может со временем выработать у собаки вседозволенность или запутать питомца, что ему всё-таки можно, а что нельзя. Поэтому важно придерживаться системы. 

Немного самостоятельности 

Конечно, хозяин должен ограждать питомца от возможных опасностей. Но иногда собаководы перегибают палку. Например, запрещают животному обнюхивать столбы или других собак, хотя это абсолютно естественное поведение – так питомцы познают мир. У собаки должна быть возможность проявлять свои «ритуалы» и «подвиги». Она не должна бояться улицы и других сородичей. 

Социализация 

А чтобы животное не выросло пугливым, необходимо приучать щенка к окружающему миру с самого раннего возраста. Нельзя брать его на руки при любой ситуации, которая на самом деле не представляет угрозы. Собака должна вырасти с пониманием, что вне дома ничто не представляет опасности, пока её хозяин рядом.  

Питомец – это не игрушка 

Иногда гиперопека доходит и вовсе до абсурда. Хозяин начинает воспринимать животное как ребёнка, наряжать его в красивые наряды, носить исключительно на руках, записывать на SPA-процедуры. Важно запомнить, что питомцу всё это не нужно: ему достаточно качественного ухода и самых необходимых вещей на холодную или дождливую погоду. 

Личные границы 

У питомца должно быть в доме своё безопасное пространство, где он может уединиться: специальный домик или комфортная лежанка. Также, если собака спит или принимает пищу, нельзя в эти моменты нарушать её границы. Нельзя и обнимать животное, если оно того не хочет – уважайте потребности собаки.

В грамотном воспитании всегда важна золотая середина. Владелец должен научиться различать реальную опасность и допустимые ситуации, а также понимать, когда нужно поощрять питомца, а когда это будет лишним. То же самое касается эмоций: нельзя запугивать животное строгими интонациями. Но и постоянное наигранное поведение также не нужно. Важна также и правильная социализация щенка, чтобы со временем он стал уверенной собакой. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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