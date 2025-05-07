Общество

Качество оказываемой медпомощи в инфекционной больнице проверили в Пскове

Проверку качества оказываемой помощи в детском корпусе инфекционной больницы провела заместитель главного врача по педиатрии Псковской областной инфекционной клинической больницы Елена Карзанова во время праздников, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Она осуществила осмотр палат, помещений общего пользования, проверку качества питания. Также провела беседы с пациентами и персоналом больницы.

«Санитарное состояние палат поддерживается на должном уровне. При опросе пациентов и их родителей жалобы на наличие насекомых в помещениях отсутствовали. Лечение назначается в соответствии с клиническими рекомендация, утвержденными Минздравом РФ. Назначения лечащего врача выполняется своевременно и в полном объеме», - отметили в комитете.

Облздрав сообщил, что медицинские изделия и расходные материалы имеются в достаточном количестве

Питание пациентов представляют 10-дневным цикличным меню, которое соответствует установленным нормам и требованиям.

«Ни одна мама не высказывала претензий относительно вкусовых качеств пищи», - подчеркнули в комитете.

Дополнительно персоналу напомнили о соблюдении правил медицинской этики и деонтологии при общении с пациентами и их родственниками.