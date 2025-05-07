Общество

Дефицит кадров в России составляет почти 3 миллиона человек

В 2024 году численность требуемых работников в российских компаниях (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 2,6 млн человек, рассказала в своем докладе ВШЭ. Самый большой дефицит кадров зафиксирован в обрабатывающей отрасли (391 тыс. человек), в торговле (347 тыс.) и транспорте (219 тыс.).

Рост требуемых работников объясняется снижением численности трудоспособного населения из-за демографической ямы 1990–2000 годов, заявил научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин, пишут «Известия».

Многие предприятия уже поняли, что основной способ развития — использование трудосберегающих технологий, повышение производительности труда, заявил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Рынок труда начал приходить в равновесие. Работодатели оптимизируют бизнес-процессы и численность персонала, готовы обучать и развивать работников, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Уже со следующего года дефицит кадров скорее всего будет снижаться, уверены эксперты. Этому поспособствует и нацпроект «Кадры», который был запущен 1 января 2025 года.