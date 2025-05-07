Общество

73% псковичей считают, что важно получить хорошее образование – опрос

73% псковичей считают, что важно получить хорошее образование, причем для большинства — это скорее путь к самореализации, чем гарантия приобретения профессии, которая будет кормить всю жизнь. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

73% псковичей считают, что важно получить хорошее образование, причем 55% видят в нем ключ к самореализации, а 18% — гарантию получения профессии на всю жизнь.

Сторонники качественного образования приводят веские аргументы: «Образование развивает аналитическое мышление и учит логически рассуждать, помогает приобретать навыки быстрой адаптации»; «Успешная карьера начинается со школы». Псковичи подчеркивают: «Образованные люди имеют больше шансов на трудоустройство». Однако 18% горожан относятся к образованию скептически, а еще 9% затруднились с оценкой: «Образование не гарантирует доход, в отличие от опыта»; «Скоро нас всех заменит ИИ». Есть суждения и о несоответствии обучающих программ современным требованиям бизнеса: «Институт дает лишь базовые и неактуальные сведения».

Женщины больше верят в полезность хорошего образования (77% против 69% соответственно). Возраст в данном вопросе также имеет значение: среди псковичей старше 45 лет ценность образования признают 79%, тогда как среди тех, кому менее 35 лет, — лишь 70%. При этом старшее поколение чаще тех, кто моложе, рассматривает образование как гарантию получения профессии на всю жизнь.

В необходимости получения хорошего образования больше уверены респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (79% против 68% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц) и обладатели дипломов вузов (83% против 63% среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование).