Общество

Псковская полиция подвела итоги детского конкурса «Открытка ветерану»

Полиция подводит итоги детского конкурса «Открытка ветерану», который проходил с 14 по 30 апреля. Конкурс был посвящен празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стал частью всероссийской акции, направленной на патриотическое воспитание молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД по Псковской области

В этом году в конкурсе приняли участие дети сотрудников УМВД и территориальных ОВД на районном уровне, а также дети из подшефных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс был разделен на четыре возрастные группы: 1 группа: от 5 до 8 лет 2 группа: от 9 до 11 лет 3 группа: от 12 до 14 лет 4 группа: от 15 до 18 лет. Участники представили более пятидесяти работ, каждая из которых отражала искренние чувства благодарности и уважения к ветеранам. Жюри, состоящее из представителей УМВД России по Псковской области, ветеранов и общественников, оценивало оригинальность идеи, художественное исполнение и эмоциональную насыщенность.

По результатам голосования жюри определены следующие победители:

В 1 возрастной группе - Кирилл Облуков - 8 лет, сын капитана полиции Т. В. Облуковой - инспектора ПДН ОМВД России по городу Великие Луки, второе место разделили - Полина Филинцева - 8 лет, дочь А. В Филинцевой - юрисконсультанта ФКУЗ «МСЧ МВД России по Псковской области» и Мария Мадиссон - 7 лет, дочь референта А. Н. Мадиссона - старшего специалиста миграционного пункта ОМВД России по Гдовскому району, третье место разделили Данил Степанов - 7 лет, сын референта ГГС О. С. Степановой - эксперта миграционного пункта ОМВД России по Гдовскому району и Мария Кубчак - 7 лет, дочь майора полиции О. А. Моисеевой - начальника миграционного пункта ОМВД России по Гдовскому району.

Во 2 возрастной группе наибольшее число голосов жюри набрали: Алена Задоркина - 11 лет, дочь М.А. Задоркиной - оперативного дежурного ДЧ ОП по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский», второе место завоевала Виктория Зайнуллина - 9 лет, дочь капитана полиции О.Б. Зайнуллиной - старшего инспектора УВМ УМВД России по Псковской области и почетное третье место занял Кирилл Степанов 11 лет, сын референта ГГС О.С. Степановой - эксперта миграционного пункта ОМВД России по Гдовскому району. В 3 возрастной группе определились победители: 1 место заняла Мария Зайнулина - 12 лет, дочь капитана полиции О.Б. Зайнуллиной - старшего инспектора УВМ УМВД России по Псковской области, второе место заняла Анастасия Садрутдинова - 14 лет, воспитанница «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова» и почетное третье место заняла Лидия Кумова - 14 лет, воспитанница «Центра социального обслуживания Новосокольнического района».

В старшей возрастной категории отмечены работы: Елены Ермаковой - 17 лет, воспитанницы «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова», Виолетты Дьяконовой - 15 лет, воспитанницы службы социальной реабилитации несовершеннолетних Псковской области «Областной центр семьи», Кристины Волковой - 16 лет, воспитанницы Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки. Специальным призом будет награждена Карина Захарова - 11 лет, дочь подполковника юстиции Е.С. Захарова - старшего следователя СО МО МВД России «Бежаницкий».

Все участники будут награждены дипломами, а лучшие работы вручены ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей в знак признания их героизма и мужества. «Конкурс «Открытка ветерану» стал важным событием для нашего региона. Мы гордимся тем, что молодое поколение помнит о подвиге своих предков и выражает свою признательность через творчество», - отметил полковник полиции Сергей Ащеулов, заместитель начальника управления МВД России по Псковской области.