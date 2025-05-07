Общество

Владимир Никитин стал директором Института русскомыслия и хронополитики

Член ЦК КПРФ, экс-председатель Координационного совета Всероссийского созидательного движения «Русский лад» Владимир Никитин стал директором Института русскомыслия и хронополитики, сообщается на сайте Общероссийского общественного движения по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение "Русский лад"».

Фото: «Русский лад»

6 марта состоялась видеоконференция с основной темой – о перспективах деятельности ВСД «Русский лад». Владимир Никитин рассказал о существенных изменениях в современной картине мира, указал на происходящий переход от западного глобализма к американскому империализму на основе укрепления президентом США Дональдом Трампом государственных структур.

«Это требует нового осмысления ситуации в мире и характера современной мировой войны. Для этого необходимо уделить больше внимания созданию и применению хронополитики как инструмента по приведению мышления власти и народа в соответствие с вызовами времени», - считают в движении.

Поэтому был создан Институт русскомыслия и хронополитики (ИРИХ) и перераспределены обязанности среди руководства движения.

Владимир Никитин стал директором Института русскомыслия и хронополитики. Обязанности председателя Координационного совета движения по решению председателя Высшего совета ВСД «Русский лад» Геннадия Зюганова временно, до решения съезда, будет исполнять Лариса Баранова-Гонченко. Она же будет председателем жюри фестиваля-конкурса «Русский лад».

В обсуждении темы приняли участие руководители Рязанского, Санкт-Петербургского, Марийского, Приморского отделений движения. В конференции также понимали участие представители Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Ярославского, Нижегородского, Иркутского, Кировского, Мурманского, Костромского, Владимирского, Тверского, Московского городского региональных отделений, эксперты движения.