Общество

Холодная погода не нарушила планов большинства респондентов ПЛН на майские праздники

Холодная погода не нарушила планов большинства респондентов Псковской Ленты Новостей на майские выходные. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 198 человек.

42.4% респондентов заявили, что изначально никуда не собирались на майские праздники, поэтому погода не помешала.

22.7% опрошенных псковичей не испугались плохой погоды и провели время в соответствии со своими планами.

А вот 15.7% проголосовавших признались, что остались дома, отказавшись от выездов на природу.

15.2% респондентов провели все выходные, копаясь в огороде.

2.5% участников опроса на больших майских выходных находились за пределами Псковской области.

1.5% отметили, что городская событийная повестка спасла праздники: вместо выездов на шашлыки псковичи отправились в музеи, кинотеатры и на выставки.

Результаты опроса показывают, что псковичи, несмотря на большие выходные, не строили особых планов и провели майские праздники в пределах региона. Погода не порадовала теплым весенним солнцем, однако это смутило лишь каждого шестого.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?