Холодная погода не нарушила планов большинства респондентов ПЛН на майские праздники

Холодная погода не нарушила планов большинства респондентов Псковской Ленты Новостей на майские выходные. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 198 человек.
42.4% респондентов заявили, что изначально никуда не собирались на майские праздники, поэтому погода не помешала.
22.7% опрошенных псковичей не испугались плохой погоды и провели время в соответствии со своими планами.
А вот 15.7% проголосовавших признались, что остались дома, отказавшись от выездов на природу.
15.2% респондентов провели все выходные, копаясь в огороде.
2.5% участников опроса на больших майских выходных находились за пределами Псковской области.
1.5% отметили, что городская событийная повестка спасла праздники: вместо выездов на шашлыки псковичи отправились в музеи, кинотеатры и на выставки.
Результаты опроса показывают, что псковичи, несмотря на большие выходные, не строили особых планов и провели майские праздники в пределах региона. Погода не порадовала теплым весенним солнцем, однако это смутило лишь каждого шестого.
На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?