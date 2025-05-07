Общество

Восемь единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

16 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 5 по 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок сотрудники изъяли восемь единиц оружия.

В Росгвардии напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.