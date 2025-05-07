Общество

Покусанного лосёнка в псковском «Птичьем дворике» пришлось побрить

В подворье «Птичий дворик» в Псковском районе недавно появился раненый лосёнок. Из-за полученных ран животное пришлось побрить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в подворье.

Фотография: подворье «Птичий дворик»

«Были тяжелые дни, малыш стал плохо есть, срочно вызвали опять ветеринара, пришлось его побрить, чтобы найти ещё раны, под шерстью не видно. Обнаружены новые укусы, как он жив остался, мы не понимаем. Жалко его безумно. Слава Богу, что его привезли к нам, врач сказала, что иначе он бы точно погиб», - сказали в подворье.

Сейчас лосенку уже лучше, вызывает беспокойство только одна рана - там, где был вырван кусок кожи. Она долго заживает. Малышу прокололи антибиотики.

Лосенка назвали Соломон по просьбе его спасителей.

Напомним, животное нашли неравнодушные люди в деревне Иванщина.