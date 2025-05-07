Общество

Лучшего повара выберут в Псковской области

Лучшего повара выберут в Псковской области. До конца приема заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации "Повар"» осталось 3 дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие проводится среди специалистов Псковской области с целью повышения престижа профессии повара, обмена опытом и улучшения профессиональных умений кулинарных мастеров.

Заявки от поваров с опытом работы не менее трех лет принимаются до 14 мая включительно на платформе портала «Работа России»:

В состав экспертов конкурса войдут ведущие специалисты индустрии питания региона.

Конкурсные испытания пройдут 21 мая 2025 года в Пскове на площадке Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса».

Конкурс включает в себя теоретическую часть (тестирование и решение кейс-задачи) и практическую, состоящую из трех модулей: приготовление холодной закуски из рыбы, горячего блюда из мяса и панкейка.

Призовой фонд регионального этапа составляет: 50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч рублей за второе место, 15 тысяч рублей за третье место. Победитель регионального этапа также получит право представить Псковскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет 14—15 августа 2025 года в Вологде и победитель которого получит 1 млн рублей.

Партнером конкурса выступает Псковское региональное отделение ООО «Деловая Россия».

Мероприятие реализуется ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» при поддержке комитета по труду и занятости Псковской области в рамках нацпроекта «Кадры».

Подробная информация об условиях участия и подаче заявок доступна по телефону: 8 (8112) 29-05-42.