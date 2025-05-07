Жители Псковской области оплатили улыбкой более 120 тысяч раз за первый квартал 2025 года

За первый квартал 2025 года россияне совершили более 37,5 млн платежей на общую сумму почти 30 млрд рублей с помощью биометрии. Этот результат превышает общее количество транзакций за весь 2024 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера, кратный рост количества оплат и оборотов показал с начала года платёжный сервис «Оплата улыбкой». На сегодняшний день количество терминалов, поддерживающих данную технологию, составляет больше 1 млн.
Лидирующие позиции по использованию нового сервиса занимают Москва и Санкт-Петербург. Жители Северной столицы совершили более 1 млн транзакций на сумму 1 млрд рублей.
Всего на Северо-Западный федеральный округ пришлось 3 млн транзакций на сумму более чем 2,9 млрд рублей. Псковичи в первом квартале 2025 года совершили более 120 тысяч платежей улыбкой на сумму порядка 150 млн рублей.
Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%). Возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет составляют по 5% от общего числа пользователей. И только 3% граждан в возрасте от 18 до 21 года прибегают к оплате улыбкой.