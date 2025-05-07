Общество

Региональный этап игры «Зарница 2.0» стартовал в Великих Луках

Торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялась в Псковской области в понедельник, 12 мая. Уже второй год площадкой для региональных испытаний становится Петровский парк города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии реготделения Движения Первых

В период с 12 по 16 мая более чем 600 участникам — победителям муниципальных этапов, предстоит продемонстрировать свои навыки в командных и индивидуальных испытаниях, а также стать лучшими в своей категории, чтобы представлять регион на окружном этапе.

Участники сезона 2025 года - школьники в составе 47 команд: 14 команд средней возрастной категории, 3 команды студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 22 команды старшей возрастной категории и 6 команд младшей возрастной категории.

Региональный этап включает в себя испытания по таким дисциплинам, как: строевая подготовка, правила оказания первой медицинской помощи, общевойсковая грамотность, викторина «Герои в форме», спортивная игра «Снайпер», конкурс «Приветствие отряда», индивидуальные испытания для каждого бойца команды, а также тактическая игра на местности с применением лазертаг-оборудования. Ребята прокачают свою выносливость, стратегическое мышление, научатся проходить полосы препятствий и оказывать первую помощь.

Участников поддерживают наставники из Движения Первых, Юнармии и эксперты центра «Воин».

«Это значимое событие проходит в особенный год — год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, что придает нашему мероприятию особое значение и торжественность, ведь именно здесь, на древней Псковской земле, зарождалась сила и слава русского воинства. Игра станет для участников школой мужества, источником новых знаний незабываемых впечатлений, и каждый из вас пронесет через сердце гордость за свою страну», — подчеркнула председатель совета регионального отделения Движения Первых Мария Тучак.

Тех, кто успешно пройдет региональный этап, ждет следующий — окружной. Окружной этап Северо-Западного федерального округа пройдет в июне 2025 года в городе Великие Луки. Для старшей возрастной категории они состоятся в формате окружных сборов. Финал игры запланирован на сентябрь 2025 года.

Отметим, в 2025 году в отборочных этапах проекта приняло участие 11 тысяч участников Движения Первых из 26 муниципалитетов Псковской области.

«Зарница 2.0» — масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект Движения Первых. Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 до 21 года из всех регионов России. Целью проекта является совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, ее научному и культурному потенциалу.

Организаторами игры выступают Движение Первых, Движение «Юнармия» и Центр «Воин».